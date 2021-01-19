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"Податок на Google":
Рада хоче зобов'язати...

"Податок на Google": Рада хоче зобов'язати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:22

"Податок на Google": Рада хоче зобов'язати...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада хоче ввести механізм, який зобов’яже світових інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до бюджету.

Дивися повний текст \"Податок на Google\": Рада хоче зобов'язати інтернет-гігантів сплачувати податки в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:22

в самом деле, не Игоря Валерьевича ведь заставлять налоги платить, он ведь и ударить может больно по лицу
redmax11
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