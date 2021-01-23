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"Податок на Google":
Рада хоче зобов'язати...

"Податок на Google": Рада хоче зобов'язати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:22

"Податок на Google": Рада хоче зобов'язати...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада хоче ввести механізм, який зобов’яже світових інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до бюджету.

Дивися повний текст \"Податок на Google\": Рада хоче зобов'язати інтернет-гігантів сплачувати податки в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:22

в самом деле, не Игоря Валерьевича ведь заставлять налоги платить, он ведь и ударить может больно по лицу
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:43

ну так, хто як не гетьманцев, великий економіст
Asannit
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:53

  Asannit написав:ну так, хто як не гетьманцев, великий економіст


да, действительно каждая новая власть тупее предшественников....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:43

Ой смотрите чтобы как с Австралией не получилось.
Обрежут гугл и можно сказать привет Дефолт.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 12:51

p_a_l В статье написано, что гугл как раз налоги платит и именно к нему претензий нет. Значит не отключит.
o_boiko
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:46

"уравнять в правах наш, украинский бизнес, и бизнес транснациональный"....
Вахх, нарэшти !
Марта
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:13

Вот кретины.Google платит налоги в одной стране.
Scotch
 
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