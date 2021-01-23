Верховна Рада хоче ввести механізм, який зобов’яже світових інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до бюджету.
Дивися повний текст \"Податок на Google\": Рада хоче зобов'язати інтернет-гігантів сплачувати податки в Україні.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 23:22
"Податок на Google": Рада хоче зобов'язати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Податок на Google\": Рада хоче зобов'язати інтернет-гігантів сплачувати податки в Україні.
Додано: Пон 25 січ, 2021 23:22
в самом деле, не Игоря Валерьевича ведь заставлять налоги платить, он ведь и ударить может больно по лицу
Додано: Вів 26 січ, 2021 09:53
да, действительно каждая новая власть тупее предшественников....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 26 січ, 2021 11:43
Ой смотрите чтобы как с Австралией не получилось.
Обрежут гугл и можно сказать привет Дефолт.
Додано: Вів 26 січ, 2021 12:51
p_a_l В статье написано, что гугл как раз налоги платит и именно к нему претензий нет. Значит не отключит.
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:46
"уравнять в правах наш, украинский бизнес, и бизнес транснациональный"....
Вахх, нарэшти !
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