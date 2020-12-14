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Київська квартира отримала
квитанцію за тепло на 17 тис. грн

Київська квартира отримала квитанцію за тепло на 17 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:31

Київська квартира отримала квитанцію за тепло на 17 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
На отримання таких захмарних платіжок за тепло є дві причини.

Дивися повний текст Київська квартира отримала квитанцію за тепло на 17 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:31

У мене за грудень вийшло ЦО 23 грн/кв. м. Не бачу проблем з такими сумами і тарифами. Лічильник будинковий (індивідуальних у нас немає).
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