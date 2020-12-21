Україна в 2021 році почне реалізацію першої концесійної дороги, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Прем'єр очікує старту реалізації першої концесійної дороги в 2021 році.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 01:01
Прем'єр очікує старту реалізації першої концесійної...
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Дивися повний текст Прем'єр очікує старту реалізації першої концесійної дороги в 2021 році.
Додано: Вів 26 січ, 2021 01:01
для цього просто потрібно побудувати нову дорогу, а акти і закони вже є :)
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