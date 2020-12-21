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Прем'єр очікує старту
реалізації першої концесійної...

Прем'єр очікує старту реалізації першої концесійної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 01:01

Прем'єр очікує старту реалізації першої концесійної...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2021 році почне реалізацію першої концесійної дороги, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Прем'єр очікує старту реалізації першої концесійної дороги в 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 01:01

для цього просто потрібно побудувати нову дорогу, а акти і закони вже є :)
hlieviy
 
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