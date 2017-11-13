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Зарплати українських DevOps,
Data Science та інших...

Зарплати українських DevOps, Data Science та інших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 04:18

Зарплати українських DevOps, Data Science та інших...

Пропонуємо до обговорення:
За останні пів року суттєво збільшилася медіанна зарплата у DevOps: з $2400 до $2800.

Дивися повний текст Зарплати українських DevOps, Data Science та інших ІТ-спеціалістів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 04:18

А вы знаете, я рад, что украинского Шарль де Голля прогнали. Благодаря Зеленскому IT-шники в Украине короли жизни при нищем народе, а при Порошенко Украина была бы Европой и мы бы были обычным офисным планктоном.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:05

  AlifeSoft написав:А вы знаете, я рад, что украинского Шарль де Голля прогнали. Благодаря Зеленскому IT-шники в Украине короли жизни при нищем народе, а при Порошенко Украина была бы Европой и мы бы были обычным офисным планктоном.


Можно долго рассуждать о поддержке европейских ценностей, но как только речь заходит об отвлеченных понятиях, менталитет Шариковых лезет наружу.
Очень показательно что вы сами признали, что вам нужно не соблюдение прав украинцев, о котором вы не раз писали, а чувствовать себя королем по сравнению с остальными
PasserBy
 
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