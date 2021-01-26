За останні пів року суттєво збільшилася медіанна зарплата у DevOps: з $2400 до $2800.
Дивися повний текст Зарплати українських DevOps, Data Science та інших ІТ-спеціалістів (інфографіка).
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Додано: Вів 26 січ, 2021 04:18
Зарплати українських DevOps, Data Science та інших...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати українських DevOps, Data Science та інших ІТ-спеціалістів (інфографіка).
Додано: Вів 26 січ, 2021 04:18
А вы знаете, я рад, что украинского Шарль де Голля прогнали. Благодаря Зеленскому IT-шники в Украине короли жизни при нищем народе, а при Порошенко Украина была бы Европой и мы бы были обычным офисным планктоном.
Додано: Вів 26 січ, 2021 09:05
Можно долго рассуждать о поддержке европейских ценностей, но как только речь заходит об отвлеченных понятиях, менталитет Шариковых лезет наружу.
Очень показательно что вы сами признали, что вам нужно не соблюдение прав украинцев, о котором вы не раз писали, а чувствовать себя королем по сравнению с остальными
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:12
а простих Software Engineers на котрих оті всі пані та панове і тримаються я тут в списку так і не знайшов
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