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Зарплати в Кабміні: скільки
Шмигаль і міністри заробили...

Зарплати в Кабміні: скільки Шмигаль і міністри заробили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 10:15

Зарплати в Кабміні: скільки Шмигаль і міністри заробили...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2020 року найбільше заробив міністр оборони Андрій Таран.

Дивися повний текст Зарплати в Кабміні: скільки Шмигаль і міністри заробили наприкінці року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 10:15

Никогда не понимал, как у чинушей такой категории хватает совести на "материальную помощь, помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых проблем".
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 10:34

  ewsdewsd2 написав:Никогда не понимал, как у чинушей такой категории хватает совести на "материальную помощь, помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых проблем".

Так же как и у всяких "официально не трудоустроенных" бизнесменов хватает совести на всякие субсидии... -- выходцы из своего народа...
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