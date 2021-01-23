У грудні 2020 року найбільше заробив міністр оборони Андрій Таран.
Дивися повний текст Зарплати в Кабміні: скільки Шмигаль і міністри заробили наприкінці року.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 10:15
Зарплати в Кабміні: скільки Шмигаль і міністри заробили...
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Дивися повний текст Зарплати в Кабміні: скільки Шмигаль і міністри заробили наприкінці року.
Додано: Вів 26 січ, 2021 10:15
Никогда не понимал, как у чинушей такой категории хватает совести на "материальную помощь, помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых проблем".
Додано: Вів 26 січ, 2021 10:34
Так же как и у всяких "официально не трудоустроенных" бизнесменов хватает совести на всякие субсидии... -- выходцы из своего народа...
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