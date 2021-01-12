Президент повідомив, що незабаром в країну надійде 1 млн доз вакцини від провідної міжнародної компанії.
Дивися повний текст Зеленський анонсував надходження до України першого мільйона доз вакцини від коронавірусу.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 11:33
Зеленський анонсував надходження до України першого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський анонсував надходження до України першого мільйона доз вакцини від коронавірусу.
Додано: Вів 26 січ, 2021 11:33
От ведущей международной компании - боится название говорить. Фигню какую то завезут.
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:23
Re: Зеленський анонсував надходження до України першого...
Достал уже этот зеленый вирусокоронобес.
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