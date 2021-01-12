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Зеленський анонсував надходження
до України першого...

Зеленський анонсував надходження до України першого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:33

Зеленський анонсував надходження до України першого...

Пропонуємо до обговорення:
Президент повідомив, що незабаром в країну надійде 1 млн доз вакцини від провідної міжнародної компанії.

Дивися повний текст Зеленський анонсував надходження до України першого мільйона доз вакцини від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:33

От ведущей международной компании - боится название говорить. Фигню какую то завезут.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:43

кто-то еще воспринимает всерьез, то что говорит этот "президент"?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:46

Та скорее бы!!! когда уже этот дурдом закончится??
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:23

Re: Зеленський анонсував надходження до України першого...

Достал уже этот зеленый вирусокоронобес.
брехунолом
 
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