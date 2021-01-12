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Зеленський анонсував надходження
до України першого...

Зеленський анонсував надходження до України першого...
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:33

Зеленський анонсував надходження до України першого...

Пропонуємо до обговорення:
Президент повідомив, що незабаром в країну надійде 1 млн доз вакцини від провідної міжнародної компанії.

Дивися повний текст Зеленський анонсував надходження до України першого мільйона доз вакцини від коронавірусу.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:33

От ведущей международной компании - боится название говорить. Фигню какую то завезут.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:43

кто-то еще воспринимает всерьез, то что говорит этот "президент"?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:46

Та скорее бы!!! когда уже этот дурдом закончится??
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:23

Re: Зеленський анонсував надходження до України першого...

Достал уже этот зеленый вирусокоронобес.
брехунолом
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:06

"Ми очікуємо, що незабаром"

Не за баром и не за магазином :lol:
22 травня 2019
«Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії»
Володимир Зеленський

Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:32

а перед НГ громко анонсировали " создание украинской вакцины от украинских разработчиков обретающихся то ли в Канаде то ли около, и финансирование оной из бюджета Украины"
Что по этой теме скажут обизнани люды ?
Марта
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:25

Будет тоже лично Мрию встречать, а потом окажется что всё в Эпицентр повезут))
papchik
 
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