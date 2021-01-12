Зеленський анонсував надходження до України першого...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Но властям (и не только нашим) такой анализ положения дел - "до лампочки"!!!
Ну, во первых. Как говорят сами медики, из тысяч умерших (в нашем случае это 23 тыс. человек или 2% смертность от общей официальной цифры, а как известно 85% это легкая форма и большая их часть не в курсе что они болеют и поэтому они у нас выпадают из статистики), подавляющее большинство умерло от последствий, а не от самого ковид. То есть, при качественном медицинском обслуживании эта цифра была бы существенно меньше. Вывод: в первые весенне-летние месяцы стоило бы направлять основные усилия на создание и обеспечение мест изоляции заболевших, тех же ковид-отелей, перепрофилирование баз отдыха - для 2-х недельного проживания потенциально заразных, оказание им своевременной помощи, особенно средне-тяжелым заболевшим и, конечно их последующую реабилитацию. А не рассказывать, что деньги некуда тратить и потому их направили на латание ям, отдали мвд и даже на офис президента. Очевидно, что власть умыла руки и изначально не желала и не желает сейчас ничего из этого делать. Они не сподобились даже организовать производство и продажу масок по себестоимости, вообще "забыв" про свою обязанность касаемо обеспечения ими населения бесплатно, согласно требованиям законодательства. Периодические введения разных запретов с идиотскими недокарантинами, с запретом продаж трусов - это имитация деятельности.
Во вторых. Вот пример. Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний. Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак. Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час). Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% – люди трудоспособного возраста. https://health.24tv.ua/ru/skolko_ukrain ... a_n1133409 От рака в 2020 году у нас умерло в 4 раза больше людей, чем от последствий ковида. Смертность по году 55%. Рак тоже вызывают вирусыhttps://health.24tv.ua/ru/virusy_kotory ... e_n1121424
По состоянию на 1 января 2019 года, на учете пребывало 1 254 700 больных.
И сколько же правительством в 2020 "на онкологию" было выделено денег?
На услуги по раннему выявлению онкозаболеваний и лечения для пациентов, у которых диагностировали рак в 2020 году было предусмотрено всего 1 миллиард гривен. Это меньше 800 грн на 1 больного. Что за 23 евро можно вылечить? Сравните эти цифры с этими: Лечение одного больного коронавирусом в Украине обходится госбюджету в среднем в 20 тысяч гривен и это без учета средств от местных властей.https://coronavirus.tsn.ua/ru/nazvana-s ... 42336.html
Явно не сопоставимые угрозы и последствия.
Вывод: вся эта истерия искусственно раздута и продолжает раздуваться, с целью зарабатывания денег, обворовывания людей и бюджета.
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope