Зеленський анонсував надходження до України першого...

Додано: Чет 28 січ, 2021 01:49

Radon написав: vetka Вот, что пишет компетентный специалист: https://blogs.korrespondent.net/blog/world/4320350/



Но властям (и не только нашим) такой анализ положения дел - "до лампочки"!!! Вот, что пишет компетентный специалист:Но властям (и не только нашим) такой анализ положения дел - "до лампочки"!!!

90 тысяч

вирусы

у которых диагностировали рак

Лечение одного больного коронавирусом в Украине обходится госбюджету в среднем в 20 тысяч гривен и это без учета средств от местных властей.

Ну, во первых. Как говорят сами медики, из тысяч умерших (в нашем случае это 23 тыс. человек или 2% смертность от общейцифры, а как известно 85% это легкая форма и большая их часть не в курсе что они болеюти поэтому они у нас выпадают из статистики), подавляющее большинство умерло от последствий, а не от самого ковид. То есть, при качественном медицинском обслуживании эта цифра была бы существенно меньше.Вывод: в первые весенне-летние месяцы стоило бы направлять основные усилия на создание и обеспечение мест изоляции заболевших, тех же ковид-отелей, перепрофилирование баз отдыха - для 2-х недельного проживания потенциально заразных, оказание им своевременной помощи, особенно средне-тяжелым заболевшим и, конечно их последующую реабилитацию. А не рассказывать, что деньги некуда тратить и потому их направили на латание ям, отдали мвд и даже на офис президента.Очевидно, что власть умыла руки и изначально не желала и не желает сейчас ничего из этого делать. Они не сподобились даже организовать производство и продажу масок по себестоимости, вообще "забыв" про своюкасаемо обеспечения ими населения бесплатно, согласно требованиям законодательства. Периодические введения разных запретов с идиотскими недокарантинами, с запретом продаж трусов - это имитация деятельности.Во вторых. Вот пример.Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак.Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час)., 35% – люди трудоспособного возраста.От рака в 2020 году у нас умерло в 4 раза больше людей, чем от последствий ковида. Смертность по году 55%.Рак тоже вызываютПо состоянию на 1 января 2019 года, на учете пребывалобольных.И сколько же правительством в 2020 "на онкологию" было выделено денег?На услуги по раннему выявлению онкозаболеваний и лечения для пациентов,в 2020 году было предусмотрено всегоЭто меньше 800 грн на 1 больного. Что за 23 евро можно вылечить?Сравните эти цифры с этими:Явно не сопоставимые угрозы и последствия.Вывод: вся эта истерия искусственно раздута и продолжает раздуваться, с целью зарабатывания денег, обворовывания людей и бюджета.