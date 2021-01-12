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Зеленський анонсував надходження
до України першого...

Зеленський анонсував надходження до України першого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 01:49

  Radon написав:vetka Вот, что пишет компетентный специалист: https://blogs.korrespondent.net/blog/world/4320350/

Но властям (и не только нашим) такой анализ положения дел - "до лампочки"!!!

Ну, во первых. Как говорят сами медики, из тысяч умерших (в нашем случае это 23 тыс. человек или 2% смертность от общей официальной цифры, а как известно 85% это легкая форма и большая их часть не в курсе что они болеют :? и поэтому они у нас выпадают из статистики), подавляющее большинство умерло от последствий, а не от самого ковид. То есть, при качественном медицинском обслуживании эта цифра была бы существенно меньше.
Вывод: в первые весенне-летние месяцы стоило бы направлять основные усилия на создание и обеспечение мест изоляции заболевших, тех же ковид-отелей, перепрофилирование баз отдыха - для 2-х недельного проживания потенциально заразных, оказание им своевременной помощи, особенно средне-тяжелым заболевшим и, конечно их последующую реабилитацию. А не рассказывать, что деньги некуда тратить и потому их направили на латание ям, отдали мвд и даже на офис президента.
Очевидно, что власть умыла руки и изначально не желала и не желает сейчас ничего из этого делать. Они не сподобились даже организовать производство и продажу масок по себестоимости, вообще "забыв" про свою обязанность касаемо обеспечения ими населения бесплатно, согласно требованиям законодательства. Периодические введения разных запретов с идиотскими недокарантинами, с запретом продаж трусов - это имитация деятельности.

Во вторых. Вот пример.
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.
Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак.
Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час).
Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% – люди трудоспособного возраста. https://health.24tv.ua/ru/skolko_ukrain ... a_n1133409
От рака в 2020 году у нас умерло в 4 раза больше людей, чем от последствий ковида. Смертность по году 55%.
Рак тоже вызывают вирусы https://health.24tv.ua/ru/virusy_kotory ... e_n1121424

По состоянию на 1 января 2019 года, на учете пребывало 1 254 700 больных.

И сколько же правительством в 2020 "на онкологию" было выделено денег?

На услуги по раннему выявлению онкозаболеваний и лечения для пациентов, у которых диагностировали рак в 2020 году было предусмотрено всего 1 миллиард гривен.
Это меньше 800 грн на 1 больного. Что за 23 евро можно вылечить?
Сравните эти цифры с этими:
Лечение одного больного коронавирусом в Украине обходится госбюджету в среднем в 20 тысяч гривен и это без учета средств от местных властей. https://coronavirus.tsn.ua/ru/nazvana-s ... 42336.html

Явно не сопоставимые угрозы и последствия.

Вывод: вся эта истерия искусственно раздута и продолжает раздуваться, с целью зарабатывания денег, обворовывания людей и бюджета.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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