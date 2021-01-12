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Міністром фінансів США вперше стала жінка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 січ, 2021 11:34
Пропонуємо до обговорення:
74-річна Джанет Єллен стала першою жінкою, яка очолила міністерство фінансів США.
Дивися повний текст Міністром фінансів США вперше стала жінка
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Додано: Вів 26 січ, 2021 11:35
Не удивлюсь если она еще и ЛГБТ.
Там сейчас ересь при власти.
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