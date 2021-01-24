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Аналітики Citi спрогнозували
курс гривні в цьому році

Аналітики Citi спрогнозували курс гривні в цьому році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:37

Аналітики Citi спрогнозували курс гривні в цьому році

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України після падіння на 5,1% в 2020 році в нинішньому році виросте на 4%.

Дивися повний текст Аналітики Citi спрогнозували курс гривні в цьому році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:37

аналитики прогнозируют ослабление курса гривны к концу этого года до 29,47
К концу года про аналитиков все забудут. Пусть лучше расскажут что будет в феврале, марте и тд.
p_a_l
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