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Майже 80% багатоповерхівок потребують капремонту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 січ, 2021 11:40
Пропонуємо до обговорення:
Щоб провести реновацію всіх українських багатоповерхових будинків, які потребують капітального ремонту, необхідно 146 млрд євро. Тільки перший етап реконструкції потребують 600 тис. євро для кожної багатоповерхівки і 10 тис. євро з однієї квартири.
Дивися повний текст Майже 80% багатоповерхівок потребують капремонту
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Додано: Вів 26 січ, 2021 11:40
Предыдущая председатель делала ремонт во всех парадных, все было с иголочки выкрашено.
Новый председатель дал поручение дворничке все большие пятна на стенах тряпкой зашуровать. Так сказать замаскировать. Вроде было что то, растерли по поверхности и уже не так на глаза попадает
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