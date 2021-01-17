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Майже 80% багатоповерхівок
потребують капремонту

Майже 80% багатоповерхівок потребують капремонту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:40

Майже 80% багатоповерхівок потребують капремонту

Пропонуємо до обговорення:
Щоб провести реновацію всіх українських багатоповерхових будинків, які потребують капітального ремонту, необхідно 146 млрд євро. Тільки перший етап реконструкції потребують 600 тис. євро для кожної багатоповерхівки і 10 тис. євро з однієї квартири.

Дивися повний текст Майже 80% багатоповерхівок потребують капремонту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:40

Предыдущая председатель делала ремонт во всех парадных, все было с иголочки выкрашено.
Новый председатель дал поручение дворничке все большие пятна на стенах тряпкой зашуровать. Так сказать замаскировать. Вроде было что то, растерли по поверхности и уже не так на глаза попадает
p_a_l
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