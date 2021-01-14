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Підвищення тарифів на електроенергію
вплине на 400 тисяч...

Підвищення тарифів на електроенергію вплине на 400 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:51

Підвищення тарифів на електроенергію вплине на 400 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання тарифів на електроенергію істотно вплине на 400 тисяч сімей, які використовують електричне опалення.

Дивися повний текст Підвищення тарифів на електроенергію вплине на 400 тисяч сімей — Разумков.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:51

Чем Вы думали, когда ставили Шмыгаля?
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:56

Ага. Только 400 тыс семей пострадает. Остальные семьи будут получать по старой цене. Юмористы, блин. :-)
Тут главное чтобы Ахметов не пострадал!
finuser382
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