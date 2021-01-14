Зростання тарифів на електроенергію істотно вплине на 400 тисяч сімей, які використовують електричне опалення.
Дивися повний текст Підвищення тарифів на електроенергію вплине на 400 тисяч сімей — Разумков.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 11:51
Підвищення тарифів на електроенергію вплине на 400 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення тарифів на електроенергію вплине на 400 тисяч сімей — Разумков.
Додано: Вів 26 січ, 2021 11:56
Ага. Только 400 тыс семей пострадает. Остальные семьи будут получать по старой цене. Юмористы, блин. :-)
Тут главное чтобы Ахметов не пострадал!
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