RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки зможуть розпоряджатися
накопичувальними пенсіями...

Банки зможуть розпоряджатися накопичувальними пенсіями...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 12:00

Банки зможуть розпоряджатися накопичувальними пенсіями...

Пропонуємо до обговорення:
Розпоряджатися накопичувальними пенсіями українців зможуть не лише недержавні пенсійні фонди, а й банки.

Дивися повний текст Банки зможуть розпоряджатися накопичувальними пенсіями українців — Третьякова.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92261
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dep777, Google [Bot], Google Adsense [Bot], lapay і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть взяти житло в іпотеку під фіксовану...
R2 » П'ят 22 січ, 2021 14:57
6 531
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 січ, 2021 19:58
andyj_ua
Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок... 1, 2
R2 » Сер 13 січ, 2021 10:32
17 959
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 07:17
Marica
Клієнти Ощадбанку зможуть замінити реквізити картки токенами
R2 » Чет 14 січ, 2021 17:02
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 17:02
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.