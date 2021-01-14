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Банки зможуть розпоряджатися накопичувальними пенсіями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 січ, 2021 12:00
Пропонуємо до обговорення:
Розпоряджатися накопичувальними пенсіями українців зможуть не лише недержавні пенсійні фонди, а й банки.
Дивися повний текст Банки зможуть розпоряджатися накопичувальними пенсіями українців — Третьякова
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