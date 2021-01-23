Статистику оприлюднили в прес-службі ПФУ.
Дивися повний текст Названо середній рівень виплат пенсій в Україні.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 12:10
Названо середній рівень виплат пенсій в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо середній рівень виплат пенсій в Україні.
Додано: Вів 26 січ, 2021 12:10
Середня пенсія - це нульова інформація. Цікаво скільки пенсіонерів отримують мінімальну, який відсоток середньої, і про високі пенсії також детальніше будь ласка.
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