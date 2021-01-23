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Названо середній рівень
виплат пенсій в Україні

Названо середній рівень виплат пенсій в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 12:10

Названо середній рівень виплат пенсій в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Статистику оприлюднили в прес-службі ПФУ.

Дивися повний текст Названо середній рівень виплат пенсій в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 12:10

Середня пенсія - це нульова інформація. Цікаво скільки пенсіонерів отримують мінімальну, який відсоток середньої, і про високі пенсії також детальніше будь ласка.
yzet
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