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Від чого залежить
вартість доставки газу

Від чого залежить вартість доставки газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:36

Від чого залежить вартість доставки газу

Пропонуємо до обговорення:
Вартість технологічного газу є найбільшою складовою вартості доставки.

Дивися повний текст Від чого залежить вартість доставки газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:36

Все тарифы у нас зависят только от бесграничного аппетита чиновников и оллигархов и ни коим образом не связаны с экономическим обоснованием.
sena_2008atp
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