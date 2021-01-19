Вартість технологічного газу є найбільшою складовою вартості доставки.
Дивися повний текст Від чого залежить вартість доставки газу.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 14:36
Від чого залежить вартість доставки газу
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Дивися повний текст Від чого залежить вартість доставки газу.
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:36
Все тарифы у нас зависят только от бесграничного аппетита чиновников и оллигархов и ни коим образом не связаны с экономическим обоснованием.
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