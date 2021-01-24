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У Києві відкладено завершення
ремонту Шулявського моста

У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40

У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє журналіст Євген Куксін.

Дивися повний текст У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40

к трем вещам на которые можно смотреть бесконечно, добавилась четвертая )))
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:04

где то грустит Подольско-Воскресенский мост
vodichka_matic
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