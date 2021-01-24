Про це повідомляє журналіст Євген Куксін.
Дивися повний текст У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40
У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста.
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40
к трем вещам на которые можно смотреть бесконечно, добавилась четвертая )))
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