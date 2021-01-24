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У Києві відкладено завершення
ремонту Шулявського моста

У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40

У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє журналіст Євген Куксін.

Дивися повний текст У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40

к трем вещам на которые можно смотреть бесконечно, добавилась четвертая )))
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:04

где то грустит Подольско-Воскресенский мост
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:15

  vodichka_matic написав:где то грустит Подольско-Воскресенский мост

Не ну а че? :roll: Фонари на нем установили и они даже включаются. Красссиво.
И автомобили массово поехали прямо перед Новым Годом. Правда пока только пустой голове у мэра. Ну так, любому другому когда так по голове так будут бить, то и не такое как наяву увидишь :roll:

К вечно ремонтируемому Южному мосту теперь в полку прибыло. У кого то видно дети подросли, надо ж как то их и выучить, и обеспечить :?
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:17

  EKO написав:
  vodichka_matic написав:где то грустит Подольско-Воскресенский мост

Не ну а че? :roll: Фонари на нем установили и они даже включаются. Красссиво.
И автомобили массово поехали прямо перед Новым Годом. Правда пока только пустой голове у мэра. Ну так, любому другому когда так по голове так будут бить, то и не такое как наяву увидишь :roll:

К вечно ремонтируемому Южному мосту теперь в полку прибыло. У кого то видно дети подросли, надо ж как то их и выучить, и обеспечить :?

Цікаво, скільки проживе цей пост? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:18

  EKO написав:
  vodichka_matic написав:где то грустит Подольско-Воскресенский мост

Не ну а че? :roll: Фонари на нем установили и они даже включаются. Красссиво.
И автомобили массово поехали прямо перед Новым Годом. Правда пока только пустой голове у мэра. Ну так, любому другому когда так по голове так будут бить, то и не такое как наяву увидишь :roll:

К вечно ремонтируемому Южному мосту теперь в полку прибыло. У кого то видно дети подросли, надо ж как то их и выучить, и обеспечить :?

Зато тарифы в Киеве Виталька повысить не даст и вакцину против коронавируса сам закупит и всех киевлян уколет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:42

Re: У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста

Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко. И если кроме желчи, есть глаза и мозги, то ясно за что его переизбрали на следующий срок. И Подольско-Воскресенскмй дожмет и закончит.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:46

  SMOKE написав:Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко. И если кроме желчи, есть глаза и мозги, то ясно за что его переизбрали на следующий срок. И Подольско-Воскресенскмй дожмет и закончит.

То есть про недостроенную Шулявку это фейк?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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