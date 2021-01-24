Про це повідомляє журналіст Євген Куксін.
Дивися повний текст У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40
У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста.
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40
к трем вещам на которые можно смотреть бесконечно, добавилась четвертая )))
Додано: Вів 26 січ, 2021 17:15
Не ну а че? Фонари на нем установили и они даже включаются. Красссиво.
И автомобили массово поехали прямо перед Новым Годом. Правда пока только пустой голове у мэра. Ну так, любому другому когда так по голове так будут бить, то и не такое как наяву увидишь
К вечно ремонтируемому Южному мосту теперь в полку прибыло. У кого то видно дети подросли, надо ж как то их и выучить, и обеспечить
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Вів 26 січ, 2021 17:17
Цікаво, скільки проживе цей пост?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Вів 26 січ, 2021 17:18
Зато тарифы в Киеве Виталька повысить не даст и вакцину против коронавируса сам закупит и всех киевлян уколет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:42
Re: У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста
Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко. И если кроме желчи, есть глаза и мозги, то ясно за что его переизбрали на следующий срок. И Подольско-Воскресенскмй дожмет и закончит.
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:46
То есть про недостроенную Шулявку это фейк?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Сер 27 січ, 2021 09:57
Это смотря у кого какой круг знакомых. Если в администрациях районов, то за боксера проголосовали, а остальным он что хорошего сделал в транспорте, жкх, экологической и пр. безопасности? При передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго даже все переплаты пенсов с Ренатом сп.. здил мелкий ворюга, а долги передал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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