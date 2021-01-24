|
|
|
У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє журналіст Євген Куксін.
Дивися повний текст У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92284
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40
к трем вещам на которые можно смотреть бесконечно, добавилась четвертая )))
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 3222
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 9253 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:04
где то грустит Подольско-Воскресенский мост
-
vodichka_matic
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.01.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:42
Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко. И если кроме желчи, есть глаза и мозги, то ясно за что его переизбрали на следующий срок. И Подольско-Воскресенскмй дожмет и закончит.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 4082
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:46
SMOKE написав:
Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко. И если кроме желчи, есть глаза и мозги, то ясно за что его переизбрали на следующий срок. И Подольско-Воскресенскмй дожмет и закончит.
То есть про недостроенную Шулявку это фейк?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1110
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 січ, 2021 09:57
SMOKE написав:
Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко.
Это смотря у кого какой круг знакомых. Если в администрациях районов, то за боксера проголосовали, а остальным он что хорошего сделал в транспорте, жкх, экологической и пр. безопасности? При передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго даже все переплаты пенсов с Ренатом сп.. здил мелкий ворюга, а долги передал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4570
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:07
unicdima написав: SMOKE написав:
Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко. И если кроме желчи, есть глаза и мозги, то ясно за что его переизбрали на следующий срок. И Подольско-Воскресенскмй дожмет и закончит.
То есть про недостроенную Шулявку это фейк?
Почему фейк? Нет. Но ровным счётом ничего не говорит о том, что Кличко плохой мер.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 4082
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:14
shapo написав: SMOKE написав:
Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко.
Это смотря у кого какой круг знакомых. Если в администрациях районов, то за боксера проголосовали, а остальным он что хорошего сделал в транспорте, жкх, экологической и пр. безопасности? При передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго даже все переплаты пенсов с Ренатом сп.. здил мелкий ворюга, а долги передал
Ну кто, что видит. Я вижу новые парки повсеместно, дороги, красивый мост, которым восхищаться все иностранцы (и только наши обхаивают свое же), реставрацию шулявского, куреневского моста, работы по Подольско- Воскр. мосту, реконструкцию Зоопарка капитальную, обновленные пляжи с душевыми, спасателями и волейбольными площадками, отреставрированный Труханов остров, велодорожки и т.д. и т.п. Видно, что мер любит этот город. Киев преображается. Ему руку жмут и дружат с ним мировые знаменитости, а у наших "боксер" и все. Такими украинцами нужно гордиться. Но у нас жлобский менталитет, мы своих же хаим и топим везде.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 4082
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:38
SMOKE написав: shapo написав: SMOKE написав:
Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко.
Это смотря у кого какой круг знакомых. Если в администрациях районов, то за боксера проголосовали, а остальным он что хорошего сделал в транспорте, жкх, экологической и пр. безопасности? При передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго даже все переплаты пенсов с Ренатом сп.. здил мелкий ворюга, а долги передал
Ну кто, что видит. Я вижу новые парки повсеместно, дороги, красивый мост, которым восхищаться все иностранцы (и только наши обхаивают свое же), реставрацию шулявского, куреневского моста, работы по Подольско- Воскр. мосту, реконструкцию Зоопарка капитальную, обновленные пляжи с душевыми, спасателями и волейбольными площадками, отреставрированный Труханов остров, велодорожки и т.д. и т.п. Видно, что мер любит этот город. Киев преображается. Ему руку жмут и дружат с ним мировые знаменитости, а у наших "боксер" и все. Такими украинцами нужно гордиться. Но у нас жлобский менталитет, мы своих же хаим и топим везде.
А я вижу пробки на дорогах, ни одной введенной за 6 лет станции метро, отсутствие ремонта изношенной системы теплоснабжения которую спасают только тёплые зимы, забитую ливневую канализацию не справляющуюся с обычным дождём. Шулявский мост равно как и стеклянный с треснутым стеклом это вообще нечто с фальшивым тендером от компаний Микитася на самолёте которого Виталька летел и вопиющее нарушение качества строительства с падающими столбами и несколько раз завышенной стоимостью.
Кто им гордится и жмёт руку мне фиолетово т. к. никаких инвестиций от друзей Витальки как не было, так и нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4570
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|