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Українців не штрафуватимуть
за невчасну оплату...

Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:02

Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату...

Пропонуємо до обговорення:
Людям не будуть нараховувати штрафи чи пеню за невчасно сплачені тарифи на газ та опалення за січень.

Дивися повний текст Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату \"комуналки\" за січень — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:03

...не минуло і 30-ти років, як дійшло до простолюдинів, що не тільки за надумані олігархами духовні цінності треба майданюватися, але як і у всьому світі і за матеріальні також. і це приносить реальні плоди.
providnyk
 
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