Людям не будуть нараховувати штрафи чи пеню за невчасно сплачені тарифи на газ та опалення за січень.
Дивися повний текст Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату \"комуналки\" за січень — Шмигаль.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 15:02
Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату \"комуналки\" за січень — Шмигаль.
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:03
...не минуло і 30-ти років, як дійшло до простолюдинів, що не тільки за надумані олігархами духовні цінності треба майданюватися, але як і у всьому світі і за матеріальні також. і це приносить реальні плоди.
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