Людям не будуть нараховувати штрафи чи пеню за невчасно сплачені тарифи на газ та опалення за січень.
Дивися повний текст Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату \"комуналки\" за січень — Шмигаль.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 15:02
Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату \"комуналки\" за січень — Шмигаль.
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:03
...не минуло і 30-ти років, як дійшло до простолюдинів, що не тільки за надумані олігархами духовні цінності треба майданюватися, але як і у всьому світі і за матеріальні також. і це приносить реальні плоди.
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:13
Тогда многие проплатят 1куб газа за январь, а все остальное в феврале.
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:35
Re: Українців не штрафуватимуть за невчасну оплату...
Утвердить локдаун, задержать зарплаты и в этот же месяц поднять тарифы на газ, тепло, воду, электричество это нужно быть социопатом. И страшно другое, что это команда.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:55
tvd4 Как раз наоборот, в январе тебе насчитают в платежке 1000 м куб, а за февраль 1 м куб. А в своей бухгалтерии при расчете с Нафтогазом сделают наоборот - профит.
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