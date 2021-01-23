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Забудовник ЖК "Софія Київська" банкрут: влада обіцяє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:05
Пропонуємо до обговорення:
У місцевої влади Софіївської Борщагівки знають про те, що забудовник ЖК “Софія Київська” банкрут. Постраждалих інвесторів, якщо такі є, просять звертатися до сільради.
Дивися повний текст Забудовник ЖК \"Софія Київська\" банкрут: влада обіцяє допомогу інвесторам
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