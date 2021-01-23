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Забудовник ЖК "Софія Київська"
банкрут: влада обіцяє...

Забудовник ЖК "Софія Київська" банкрут: влада обіцяє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:05

Забудовник ЖК "Софія Київська" банкрут: влада обіцяє...

Пропонуємо до обговорення:
У місцевої влади Софіївської Борщагівки знають про те, що забудовник ЖК “Софія Київська” банкрут. Постраждалих інвесторів, якщо такі є, просять звертатися до сільради.

Дивися повний текст Забудовник ЖК \"Софія Київська\" банкрут: влада обіцяє допомогу інвесторам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:05

Кудрик вообще обалдел, когда по прочтении этой статьи к нему прибежал человек за обещанной в этой статье помощью. Желательно заказушные утки отличать от правдивой информации и не помогать рейдерам.
m_sobachka
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