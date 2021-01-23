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В Україні анонсували
податкову амністію на цей рік

В Україні анонсували податкову амністію на цей рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:03

В Україні анонсували податкову амністію на цей рік

Пропонуємо до обговорення:
Амністія капіталів через подання “нульової декларації” має відбутися цього року.

Дивися повний текст В Україні анонсували податкову амністію на цей рік.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:03

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