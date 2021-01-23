Амністія капіталів через подання “нульової декларації” має відбутися цього року.
Дивися повний текст В Україні анонсували податкову амністію на цей рік.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 16:03
В Україні анонсували податкову амністію на цей рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні анонсували податкову амністію на цей рік.
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:32
За все годы независимости? Он чокнулся? Срок давности по НДФЛ 3 года, к тому же, существует презумпция невиновности и здравый смысл. Людей выгнали на базар торговать выживать в 90-е, разграбили страну, в теперь еще будут требовать за это дань? Я думаю, гетьманцов - агент кремля. Не с того начинают, подонки даже на смертях наживаются, придумали какую-то бетонную плиту, если хоронят людей с ковидом, и требуют за нее сверх 15 000 гривен.
Лучше бы озаботились тем, какая отдача от этих налогов, когда медицины нет, менты крышуют бандюков, а на пенсию рассчитывать зась.
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