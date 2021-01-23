В Україні анонсували податкову амністію на цей рік

Додано: Сер 27 січ, 2021 13:45

Издевается что ли, за все годы независимости. Такое впечатление, что этот агент кремля испытывает терпение народа. Скажите спасибо, что сами и ваши предшественники такие же как вы, которые забрали у людей все вклады и все средства для жизни, выгнали на улицы, разграбили все заводы и выдавали зарплаты кастрюлями, еще за это не ответили перед народом! А ответ будет и жесткий! Срок давности по НДФЛ 3 года, есть презумпция невиновности и здравый смысл, чтоб за стояние на базарах в 90-х отчитываться, уже и люди те поумирали часто, внуки должны сто ли перед вами такими красавцами отчитываться и дань вам платить на маетки и оманские оффшоры, если решили на все наплевать и пойти по пути беззакония, то такой же и ответ от народа получите! Все будут защищать свое имущество как смогут!!!