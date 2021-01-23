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В Україні анонсували
податкову амністію на цей рік

В Україні анонсували податкову амністію на цей рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:03

В Україні анонсували податкову амністію на цей рік

Пропонуємо до обговорення:
Амністія капіталів через подання “нульової декларації” має відбутися цього року.

Дивися повний текст В Україні анонсували податкову амністію на цей рік.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:45

Издевается что ли, за все годы независимости. Такое впечатление, что этот агент кремля испытывает терпение народа. Скажите спасибо, что сами и ваши предшественники такие же как вы, которые забрали у людей все вклады и все средства для жизни, выгнали на улицы, разграбили все заводы и выдавали зарплаты кастрюлями, еще за это не ответили перед народом! А ответ будет и жесткий! Срок давности по НДФЛ 3 года, есть презумпция невиновности и здравый смысл, чтоб за стояние на базарах в 90-х отчитываться, уже и люди те поумирали часто, внуки должны сто ли перед вами такими красавцами отчитываться и дань вам платить на маетки и оманские оффшоры, если решили на все наплевать и пойти по пути беззакония, то такой же и ответ от народа получите! Все будут защищать свое имущество как смогут!!!
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