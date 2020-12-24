Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.
Дивися повний текст Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 16:17
Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум
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Дивися повний текст Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.
Додано: Вів 26 січ, 2021 16:17
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