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Рада ухвалила закон про
всеукраїнський референдум

Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:17

Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.

Дивися повний текст Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:17

Сокурсник Путина Швец: Последние президенты Украины – это бездельник без царя в голове, дважды не судимый урка, барыга и наконец – веселые ребята

Над Украиной в последние 10 лет проводится чудовищный эксперимент, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/soku ... 37177.html
Kudrjavuy
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