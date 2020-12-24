Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.
Дивися повний текст Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 16:17
Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум
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Дивися повний текст Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.
Додано: Вів 26 січ, 2021 16:17
Сокурсник Путина Швец: Последние президенты Украины – это бездельник без царя в голове, дважды не судимый урка, барыга и наконец – веселые ребята
Над Украиной в последние 10 лет проводится чудовищный эксперимент, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 17:37
Kudrjavuy
найбільша проблема України, окрім місцевого оліаграхту, це ще і шовіністичний, дикий сусід, а особливо його всякі КГБ і т.п.
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:02
т.о. отменить курс в ЕС и НАТО на таком референдуме будет нельзя ибо этот курс прописан в конституции. ))
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:04
С другой стороны, а особенно через океан, соседи не лучше, а то и хуже.
Заднеприводные у власти с продвижением в массы, это высота не дикости.
Отсутствие таких понятий как мама или папа, он или она, добро на наркоту и проституцию. Это по вашему высота интеллекта и уровень развития?
По моему тут и ребенку понятно. Если бы не оттяпали одни, то демократически захватили бы другие.
Про ФБР и ЦРУ забыли написать. Хотя наши и сами все на подносе на коленях предоставят.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:07
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:53
Проблема в нас самих, никто за нас нам рай стороить не будет. Прибалтийские страны тоже соседствуют с этим соседом, но у них внутри порядок, поэтому сосед на них не особо влияет. У нас ошибки были сделаны еще в 90-х с избранием Кучмы (создал олигархат), непроведением нормальной люстрации комуняк, комитетчиков и прочей пятой колонны.
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:59
Це вам Соловйов з Кисельовим світогляд розширили ?
Не соромно таку маячню писати.
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:01
Олигархат был и до того. Вопрос масштаба и естественного развития. Здесь большая часть населения страны - потенциальные олигархи. Просто не всем удается дойти до получения непосредственно статуса "олигарх", который присваивается основной массой общественности, опираясь на определенные критерии.
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:14
а перепись населения проводить когда собираемся ?
какое количество граждан в стране примут участие в Референдуме, смогут ли принять участие выехавшие на заработки ?
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