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Рада ухвалила закон про
всеукраїнський референдум

Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:17

Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.

Дивися повний текст Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:17

Сокурсник Путина Швец: Последние президенты Украины – это бездельник без царя в голове, дважды не судимый урка, барыга и наконец – веселые ребята

Над Украиной в последние 10 лет проводится чудовищный эксперимент, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/soku ... 37177.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:37

Kudrjavuy
найбільша проблема України, окрім місцевого оліаграхту, це ще і шовіністичний, дикий сусід, а особливо його всякі КГБ і т.п.
apyvovar
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:02

т.о. отменить курс в ЕС и НАТО на таком референдуме будет нельзя ибо этот курс прописан в конституции. ))
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:04

  apyvovar написав:Kudrjavuy
найбільша проблема України, окрім місцевого оліаграхту, це ще і шовіністичний, дикий сусід, а особливо його всякі КГБ і т.п.


С другой стороны, а особенно через океан, соседи не лучше, а то и хуже.
Заднеприводные у власти с продвижением в массы, это высота не дикости.
Отсутствие таких понятий как мама или папа, он или она, добро на наркоту и проституцию. Это по вашему высота интеллекта и уровень развития?

По моему тут и ребенку понятно. Если бы не оттяпали одни, то демократически захватили бы другие.

Про ФБР и ЦРУ забыли написать. Хотя наши и сами все на подносе на коленях предоставят.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:07

  RomanTik написав:т.о. отменить курс в ЕС и НАТО на таком референдуме будет нельзя ибо этот курс прописан в конституции. ))

Значит нужен референдум об изъятии этого курса из конституции. Народ не спросили, когда некоторые собрались "в Европу".
Tat_888
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:53

  apyvovar написав:Kudrjavuy
найбільша проблема України, окрім місцевого оліаграхту, це ще і шовіністичний, дикий сусід, а особливо його всякі КГБ і т.п.

Проблема в нас самих, никто за нас нам рай стороить не будет. Прибалтийские страны тоже соседствуют с этим соседом, но у них внутри порядок, поэтому сосед на них не особо влияет. У нас ошибки были сделаны еще в 90-х с избранием Кучмы (создал олигархат), непроведением нормальной люстрации комуняк, комитетчиков и прочей пятой колонны.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:59

  p_a_l написав:С другой стороны, а особенно через океан, соседи не лучше, а то и хуже.
Заднеприводные у власти с продвижением в массы, это высота не дикости.
Отсутствие таких понятий как мама или папа, он или она, добро на наркоту и проституцию. Это по вашему высота интеллекта и уровень развития?


Це вам Соловйов з Кисельовим світогляд розширили ? :-D
Не соромно таку маячню писати.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:01

  Ragnar написав:
  apyvovar написав:Kudrjavuy
найбільша проблема України, окрім місцевого оліаграхту, це ще і шовіністичний, дикий сусід, а особливо його всякі КГБ і т.п.

Проблема в нас самих, никто за нас нам рай стороить не будет. Прибалтийские страны тоже соседствуют с этим соседом, но у них внутри порядок, поэтому сосед на них не особо влияет. У нас ошибки были сделаны еще в 90-х с избранием Кучмы (создал олигархат), непроведением нормальной люстрации комуняк, комитетчиков и прочей пятой колонны.


Олигархат был и до того. Вопрос масштаба и естественного развития. Здесь большая часть населения страны - потенциальные олигархи. Просто не всем удается дойти до получения непосредственно статуса "олигарх", который присваивается основной массой общественности, опираясь на определенные критерии.
nitro5
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:14

а перепись населения проводить когда собираемся ?

какое количество граждан в стране примут участие в Референдуме, смогут ли принять участие выехавшие на заработки ?
Марта
 
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