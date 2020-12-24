Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум

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apyvovar написав:Kudrjavuy найбільша проблема України, окрім місцевого оліаграхту, це ще і шовіністичний, дикий сусід, а особливо його всякі КГБ і т.п.
С другой стороны, а особенно через океан, соседи не лучше, а то и хуже. Заднеприводные у власти с продвижением в массы, это высота не дикости. Отсутствие таких понятий как мама или папа, он или она, добро на наркоту и проституцию. Это по вашему высота интеллекта и уровень развития?
По моему тут и ребенку понятно. Если бы не оттяпали одни, то демократически захватили бы другие.
Про ФБР и ЦРУ забыли написать. Хотя наши и сами все на подносе на коленях предоставят.
Какой бред у некоторых в голове бывает. Просто совок жив и опять про загнивающий запад. Рукалицо...Накой заокеану что-то у нас оттяпывать. Это мышление только узколобой руссофашни. Будем реалистами
RomanTik написав:т.о. отменить курс в ЕС и НАТО на таком референдуме будет нельзя ибо этот курс прописан в конституции. ))
Значит нужен референдум об изъятии этого курса из конституции. Народ не спросили, когда некоторые собрались "в Европу".
Вы думаете наберётся хоть сколько-нибудь значимое количество неадекватов, которые против движения в ЕС и НАТО?! Особенно после событий 2014?! Как по мне- нужно быть алкашем-люмпеном минимум, чтобы быть против. Демократия, все дела- это ясно. Но зачем время тратить на бредовые опросы?!