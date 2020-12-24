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Рада ухвалила закон про
всеукраїнський референдум

Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:26

  p_a_l написав:
  apyvovar написав:Kudrjavuy
найбільша проблема України, окрім місцевого оліаграхту, це ще і шовіністичний, дикий сусід, а особливо його всякі КГБ і т.п.


С другой стороны, а особенно через океан, соседи не лучше, а то и хуже.
Заднеприводные у власти с продвижением в массы, это высота не дикости.
Отсутствие таких понятий как мама или папа, он или она, добро на наркоту и проституцию. Это по вашему высота интеллекта и уровень развития?

По моему тут и ребенку понятно. Если бы не оттяпали одни, то демократически захватили бы другие.

Про ФБР и ЦРУ забыли написать. Хотя наши и сами все на подносе на коленях предоставят.

Какой бред у некоторых в голове бывает. Просто совок жив и опять про загнивающий запад. Рукалицо...Накой заокеану что-то у нас оттяпывать. Это мышление только узколобой руссофашни. Будем реалистами
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:30

  Tat_888 написав:
  RomanTik написав:т.о. отменить курс в ЕС и НАТО на таком референдуме будет нельзя ибо этот курс прописан в конституции. ))

Значит нужен референдум об изъятии этого курса из конституции. Народ не спросили, когда некоторые собрались "в Европу".

Вы думаете наберётся хоть сколько-нибудь значимое количество неадекватов, которые против движения в ЕС и НАТО?! Особенно после событий 2014?! Как по мне- нужно быть алкашем-люмпеном минимум, чтобы быть против. Демократия, все дела- это ясно. Но зачем время тратить на бредовые опросы?!
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:05

  SMOKE написав:Какой бред у некоторых в голове бывает. Просто совок жив и опять про загнивающий запад. Рукалицо...Накой заокеану что-то у нас оттяпывать. Это мышление только узколобой руссофашни. Будем реалистами

Последние выборы в США как раз и показали именно там худшие образцы СССР как и последующие гонения на сторонников оппонента Трампа.
И только упоротые порохоботы готовые лизать как и их божок задницу взяточнику Байдену продолжают молиться на этот "оплот" свободы слова и демократии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:13

Референдум может быть "об изменении территории Украины". И в то же время не может нарушать "территориальной целостности Украины". Как говорится, вы или крестик снимите или трусы оденьте.... Или нам мало гибридной войны и мы собираемся завоевать себе еще территорий?
konsts1174
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:21

SMOKE Путь в Европу нам еще очень не близкий - лет 15 минимум. А в НАТО формально вообще закрыт. Они по Уставу не принимают новых членов у которых есть хоть какие-то территориальные споры. И даже если для этой цели "подарить" Донбасс и Крым России. Ничто не помешает последней организовать очередную малороссию в Харькове. Просто что бы НАТО не было у их границы.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:43

Re: Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум

  konsts1174 написав:А в НАТО формально вообще закрыт. Они по Уставу не принимают новых членов у которых есть хоть какие-то территориальные споры. И даже если для этой цели "подарить" Донбасс и Крым России. Ничто не помешает последней организовать очередную малороссию в Харькове. Просто что бы НАТО не было у их границы.

Туреччина окупувала частину Кіпру, а з Грецією взагалі вікова гризня. Є кордон, в тому числі кордон з окупованими теріторіями, це і є теріторія, яка входить в НАТО. Грузію приймуть і нас приймуть, нескоро, звичайно, і якщо Угорщина погодиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:52

  nitro5 написав:
  Ragnar написав:Проблема в нас самих, никто за нас нам рай стороить не будет. Прибалтийские страны тоже соседствуют с этим соседом, но у них внутри порядок, поэтому сосед на них не особо влияет. У нас ошибки были сделаны еще в 90-х с избранием Кучмы (создал олигархат), непроведением нормальной люстрации комуняк, комитетчиков и прочей пятой колонны.


Олигархат был и до того. Вопрос масштаба и естественного развития. Здесь большая часть населения страны - потенциальные олигархи. Просто не всем удается дойти до получения непосредственно статуса "олигарх", который присваивается основной массой общественности, опираясь на определенные критерии.

Олигархат начала второго срока Кучмы и ростки олигархата конца срока Кравчука - две большие разницы. Факт тот, что Кучма создал тепличные условия для разростания этой раковой опухоли.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:09

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі з предмета, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 3 цього Закону, є обов’язковими для розгляду і прийняття рішення у порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Есть тут юристы, кто то может разжевать эту фразу в части обязательности исполнения волеизъявления народа. Может ли в итоге рассмотрение и принятое решение не согласиться с результатами референдума ?
Igorten
 
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