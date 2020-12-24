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Рада ухвалила закон про
всеукраїнський референдум

Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:16

  lapay написав:
  shapo написав:Турция вместе с Грецией вошли в НАТО в 1952г,Греция после оккупации Кипра выходила из НАТО в 1974,потом снова вошла.
Ни Украина, ни Грузия в НАТО не войдут т. к. они нужны в качестве буфера от России

І Грузія, і Україна увійдуть в НАТО, навіть Молдова, а Раша розпадеться на клапті.

Дурень думкою богатие
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:22

Re: Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум

  shapo написав:Дурень думкою богатие

Ти вже купив хатинку в Австралії?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:30

  lapay написав:
  shapo написав:Дурень думкою богатие

Ти вже купив хатинку в Австралії?

После тебя
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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