lapay написав:
І Грузія, і Україна увійдуть в НАТО, навіть Молдова, а Раша розпадеться на клапті.
Дурень думкою богатие
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:16
Дурень думкою богатие
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:22
Re: Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:30
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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