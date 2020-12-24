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Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:16
lapay написав: shapo написав:
Турция вместе с Грецией вошли в НАТО в 1952г,Греция после оккупации Кипра выходила из НАТО в 1974,потом снова вошла.
Ни Украина, ни Грузия в НАТО не войдут т. к. они нужны в качестве буфера от России
І Грузія, і Україна увійдуть в НАТО, навіть Молдова, а Раша розпадеться на клапті.
Дурень думкою богатие
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:22
shapo написав:
Дурень думкою богатие
Ти вже купив хатинку в Австралії?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:30
lapay написав: shapo написав:
Дурень думкою богатие
Ти вже купив хатинку в Австралії?
После тебя
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:02
shapo написав: lapay написав: konsts1174 написав:
А в НАТО формально вообще закрыт. Они по Уставу не принимают новых членов у которых есть хоть какие-то территориальные споры. И даже если для этой цели "подарить" Донбасс и Крым России. Ничто не помешает последней организовать очередную малороссию в Харькове. Просто что бы НАТО не было у их границы.
Туреччина окупувала частину Кіпру, а з Грецією взагалі вікова гризня. Є кордон, в тому числі кордон з окупованими теріторіями, це і є теріторія, яка входить в НАТО. Грузію приймуть і нас приймуть, нескоро, звичайно, і якщо Угорщина погодиться.
Турция вместе с Грецией вошли в НАТО в 1952г,Греция после оккупации Кипра выходила из НАТО в 1974,потом снова вошла.
Ни Украина, ни Грузия в НАТО не войдут т. к. они нужны в качестве буфера от России
Ерунда. Мы войдём в НАТО рано или поздно. Литва, Латвия, Эстония граничат с РФ и являются членами НАТО. Нет никакой проблемы в этом и не нужны никакие буферы. Мощь альянса экономическая, военная, политическая в 10ки раз превосходит возможности РФ. Именно поэтому страны НАТО защищены от неадкватной руссофашни. При смене власти в РФ на адекватную- даже она теоретически может стать членом НАТО после всех репараций, судов над режимом Путина, деокупации территорий и т.д.
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SMOKE
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:10
SMOKE написав: shapo написав:
Турция вместе с Грецией вошли в НАТО в 1952г,Греция после оккупации Кипра выходила из НАТО в 1974,потом снова вошла.
Ни Украина, ни Грузия в НАТО не войдут т. к. они нужны в качестве буфера от России
Ерунда. Мы войдём в НАТО рано или поздно. Литва, Латвия, Эстония граничат с РФ и являются членами НАТО. Нет никакой проблемы в этом и не нужны никакие буферы. Мощь альянса экономическая, военная, политическая в 10 Ки раз превосходит возможности РФ. Именно поэтому страны НАТО защищены от неадкватной руссофашни. При смене власти в Р на алекватную- даже РФ теоретически может стать членом НАТО после всех репараций, судов над режимом Путина, деокупации территорий и т.д.
Не просветите о делах НАТО кроме бомбардировки Сербии за последние 20 лет?
Это объединение с военной точки зрения без США просто ноль, а прибалты никогда штатами не признавались в отличие от Украины в составе СССР.
Что-то в Сирии или на Кавказе ни США, ни тем более европейцев не видно в отличие от России и Турции которая давно играет в свою игру и на БВ, и на Кавказе где Франция только выражает озабоченность как и в случае с Украиной.
Только не далёкий порохобот может повторять эти мантры не видя как меняется мир и что ЕС и НАТО давно никого не защищают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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