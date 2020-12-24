lapay написав:
І Грузія, і Україна увійдуть в НАТО, навіть Молдова, а Раша розпадеться на клапті.
Дурень думкою богатие
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:16
Дурень думкою богатие
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:22
Re: Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:30
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:02
Ерунда. Мы войдём в НАТО рано или поздно. Литва, Латвия, Эстония граничат с РФ и являются членами НАТО. Нет никакой проблемы в этом и не нужны никакие буферы. Мощь альянса экономическая, военная, политическая в 10ки раз превосходит возможности РФ. Именно поэтому страны НАТО защищены от неадкватной руссофашни. При смене власти в РФ на адекватную- даже она теоретически может стать членом НАТО после всех репараций, судов над режимом Путина, деокупации территорий и т.д.
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:10
Не просветите о делах НАТО кроме бомбардировки Сербии за последние 20 лет?
Это объединение с военной точки зрения без США просто ноль, а прибалты никогда штатами не признавались в отличие от Украины в составе СССР.
Что-то в Сирии или на Кавказе ни США, ни тем более европейцев не видно в отличие от России и Турции которая давно играет в свою игру и на БВ, и на Кавказе где Франция только выражает озабоченность как и в случае с Украиной.
Только не далёкий порохобот может повторять эти мантры не видя как меняется мир и что ЕС и НАТО давно никого не защищают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 28 січ, 2021 02:48
Там не только это. а все по дъбильному специально написано
- по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третьих областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.
Согласно Конституции Украины г.Киев- не входит в область, это отдельная территориальная единица. Как и г. Севастополь, впрочем. Как их учитывать? - Не понятно.
Дальше.
Допустим, инициативные люди каким то невероятным образом, в 2/3 областей ( а Автономная Республика Крым, Киев и Севастополь как учитывать, ведь они в Конституции не отнесены к областям?) таки собрали 3 миллиона подписей. И их все 3 миллиона даже все верифицировали.
А не понравится власти вопрос и скажет правительство что в бюджете денег на референдум нет, а "всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами". А почему собственно, выбирать мэра, местных депутатов и в ВР - одновременно можно, а ответ на один вопрос (на референдум выносится только один вопрос.) спросить у людей - нельзя ?
И даже если и этот финансовый вопрос удастся решить как то, то у власти всегда есть туз в рукаве. Называется он "атопутиннападет".
В случае введения военного или чрезвычайного положения в Украине или отдельных ее местностях назначение (провозглашение) и проведение всеукраинского референдума запрещается.
Введение чрезвычайного или даже военного положения. "В отдельных ее местностях" сроком в два месяца военное положение уже вводилось.
Ничего не мешает это повторить, если это удобно будет.
У нас Крым аннексирован и на востоке боевые действия. А это значит, что есть постоянно существующее на подхвате обоснование необходимости введения чрезвычайного положения:
- осуществление массовых террористических актов, сопровождающихся гибелью людей,
- возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов или захват отдельных важных объектов,
- возникновение массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над гражданами,
- попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия,
- вторжение с территории сопредельных государств,
- необходимость восстановления конституционного правопорядка.
И... вуаля, "проведение всеукраинского референдума запрещается".
Вопрос на референдум выносится будет только тот, который удобен и выгоден власти.
Ловкость рук и никакого мошенничества.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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