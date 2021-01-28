Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум

Додано: Чет 28 січ, 2021 02:48

Igorten написав: Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі з предмета, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 3 цього Закону, є обов’язковими для розгляду і прийняття рішення у порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Есть тут юристы, кто то может разжевать эту фразу в части обязательности исполнения волеизъявления народа. Может ли в итоге рассмотрение и принятое решение не согласиться с результатами референдума ? Есть тут юристы, кто то может разжевать эту фразу в части обязательности исполнения волеизъявления народа. Может ли в итоге рассмотрение и принятое решение не согласиться с результатами референдума ?

военного или чрезвычайного

или отдельных ее местностях

Там не только это. а все по дъбильному специально написано- по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третьих областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.Согласно Конституции Украины г.Киев- не входит в область, это отдельная территориальная единица. Как и г. Севастополь, впрочем. Как их учитывать? - Не понятно.Дальше.Допустим, инициативные люди каким то невероятным образом, в 2/3 областей ( а Автономная Республика Крым, Киев и Севастополь как учитывать, ведь они в Конституции не отнесены к областям?) таки собрали 3 миллиона подписей. И их все 3 миллиона даже все верифицировали.А не понравится власти вопрос и скажет правительство что в бюджете денег на референдум нет, а "всеукраинский референдумодновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами". А почему собственно, выбирать мэра, местных депутатов и в ВР - одновременно можно, а ответ на один вопрос (на референдум выносится только один вопрос.) спросить у людей - нельзяИ даже если и этот финансовый вопрос удастся решить как то, то у власти всегда есть туз в рукаве. Называется он "атопутиннападет".В случае введенияположения в Украиненазначение (провозглашение) и проведение всеукраинского референдумаВведение чрезвычайного или даже военного положения. "В отдельных ее местностях" сроком в два месяца военное положение уже вводилось.Ничего не мешает это повторить, если это удобно будет.У нас Крым аннексирован и на востоке боевые действия. А это значит, что есть постоянно существующее на подхвате обоснование необходимости введения чрезвычайного положения:- осуществление массовых террористических актов, сопровождающихся гибелью людей,- возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов или захват отдельных важных объектов,- возникновение массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над гражданами,- попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия,- вторжение с территории сопредельных государств,- необходимость восстановления конституционного правопорядка.И... вуаля, "проведение всеукраинского референдума запрещается".Вопрос на референдум выносится будет только тот, который удобен и выгоден власти.Ловкость рук и никакого мошенничества.