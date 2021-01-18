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Американець виграв в лотерею Corvette, але не може його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 січ, 2021 16:57
Пропонуємо до обговорення:
Однак, щасливчик не може отримати свій приз, так як у дилера немає комплектації, яку він вибрав.
Дивися повний текст Американець виграв в лотерею Corvette, але не може його отримати
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Додано: Вів 26 січ, 2021 16:57
мне бы его проблемы...
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