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Американець виграв в лотерею
Corvette, але не може його...

Американець виграв в лотерею Corvette, але не може його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:57

Американець виграв в лотерею Corvette, але не може його...

Пропонуємо до обговорення:
Однак, щасливчик не може отримати свій приз, так як у дилера немає комплектації, яку він вибрав.

Дивися повний текст Американець виграв в лотерею Corvette, але не може його отримати.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:57

мне бы его проблемы...
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