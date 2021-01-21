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Криклій пояснив, чому гроші з
COVID-фонду спрямували на...

Криклій пояснив, чому гроші з COVID-фонду спрямували на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:55

Криклій пояснив, чому гроші з COVID-фонду спрямували на...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві інфраструктури пояснили, чому кошти з коронавірусного фонду були направлені на будівництво доріг. До цього всі програми, які подавало заявки Міністерство охорони здоров'я, були вже забезпечені.

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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:55

В министерстве инфраструктуры объяснили, почему средства из коронавирусного фонда были направлены на строительство дорог. До этого все программы, на которые подавало заявки Министерство здравоохранения, были уже обеспечены.Это в бюджете предусматривалось сразу.
Планировалось...

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