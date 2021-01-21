Криклій пояснив, чому гроші з COVID-фонду спрямували на...
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У Міністерстві інфраструктури пояснили, чому кошти з коронавірусного фонду були направлені на будівництво доріг. До цього всі програми, які подавало заявки Міністерство охорони здоров'я, були вже забезпечені.
В министерстве инфраструктуры объяснили, почему средства из коронавирусного фонда были направлены на строительство дорог. До этого все программы, на которые подавало заявки Министерство здравоохранения, были уже обеспечены.Это в бюджете предусматривалось сразу. Планировалось...