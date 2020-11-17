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OLX вводить зміни в правилах користування сервісом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 січ, 2021 18:45
Пропонуємо до обговорення:
Найбільша українська платформа для розміщення онлайн-оголошень OLX анонсувала зміни в правилах користування сервісом.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 18:45
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