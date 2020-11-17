Найбільша українська платформа для розміщення онлайн-оголошень OLX анонсувала зміни в правилах користування сервісом.
Дивися повний текст OLX вводить зміни в правилах користування сервісом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 січ, 2021 18:45
OLX вводить зміни в правилах користування сервісом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст OLX вводить зміни в правилах користування сервісом.
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:48
задача: вместо 100 грн за обьявление, брать 10 евро, а все услуги сделать платными. Скоты. Все оплаты принимают исключительно онлайн на межд.карту, потом модератором блокируется акаунт и связаться с офисом или менеджером невозможно, физического адреса - куда приехать и набить им морду нет. На вопрос где вы находитесь? - ответ в интернете :)
|