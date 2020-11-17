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OLX вводить зміни в правилах
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OLX вводить зміни в правилах користування сервісом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:45

OLX вводить зміни в правилах користування сервісом

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша українська платформа для розміщення онлайн-оголошень OLX анонсувала зміни в правилах користування сервісом.

Дивися повний текст OLX вводить зміни в правилах користування сервісом.
R2
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Информации ноль.
p_a_l
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задача: вместо 100 грн за обьявление, брать 10 евро, а все услуги сделать платными. Скоты. Все оплаты принимают исключительно онлайн на межд.карту, потом модератором блокируется акаунт и связаться с офисом или менеджером невозможно, физического адреса - куда приехать и набить им морду нет. На вопрос где вы находитесь? - ответ в интернете :)
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,,олх,, торгует запрещенными товарами,- огнестрельным и холодным оружием,контрабандой фальсификатом спиртом и табачный изделиями. Разводной сайт .0800204444 горячая линия которая не реагирует. Где в Украине офис данной конторы?
zaezjay
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 09:24

  zaezjay написав:,,олх,, торгует запрещенными товарами,- огнестрельным и холодным оружием,контрабандой фальсификатом спиртом и табачный изделиями. Разводной сайт .0800204444 горячая линия которая не реагирует. Где в Украине офис данной конторы?

Баранчик, ОЛХ это интернет платформа и там торгуют такие как ты всем что только можно продать, а каждый сам решает что ему в жизни нужно. Ваши предпочтения мы увидели, а на горячей линии что, адрес по траве забористой хотели узнать? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 09:32

Re: OLX вводить зміни в правилах користування сервісом

а что меняется?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:54

  vitaliian написав:а что меняется?

Вот именно, что непонятно.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
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