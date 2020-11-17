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OLX вводить зміни в правилах
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OLX вводить зміни в правилах користування сервісом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:40

Re: OLX вводить зміни в правилах користування сервісом

tromb написав:OLX - это околоуголовное кодло мразей с офисом в ЮАР, исповедующих агрессивную стратегию, целью которой является полная монополия, а методами - тактика выжигания конкурентов и людоедский маркетинг.
А чем они выжгли конкурентов, улучшениями? Сландо купили, развивают свое направление (онлайн объявления это их международный бизнес). Кто мешал развивать Аукцион и что там ещё было? Одни работают и становятся плохими когда хотят за свою работу денег, другие ничего не делают и становятся жертвами. Или мы чего то не знаем? Так расскажите. Простой пользователь олх, пользуюсь бесплатными услугами
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