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Ексмера Ірпеня судитимуть
за фіктивний ремонт дороги

Ексмера Ірпеня судитимуть за фіктивний ремонт дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:46

Ексмера Ірпеня судитимуть за фіктивний ремонт дороги

Пропонуємо до обговорення:
Колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка звинувачують у службовій недбалості при виділенні 2,7 млн гривень на ремонт дороги, який не відбувся.

Дивися повний текст Ексмера Ірпеня судитимуть за фіктивний ремонт дороги.
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...це той, що засвітився з 70ма квартирами і ще досі не сидить, мабуть знає не тільки множення, а і ділення...
vbereza958
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