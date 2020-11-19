Колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка звинувачують у службовій недбалості при виділенні 2,7 млн гривень на ремонт дороги, який не відбувся.
Дивися повний текст Ексмера Ірпеня судитимуть за фіктивний ремонт дороги.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 18:46
Ексмера Ірпеня судитимуть за фіктивний ремонт дороги
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Дивися повний текст Ексмера Ірпеня судитимуть за фіктивний ремонт дороги.
Додано: Вів 26 січ, 2021 18:46
...це той, що засвітився з 70ма квартирами і ще досі не сидить, мабуть знає не тільки множення, а і ділення...
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