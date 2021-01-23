Про це повідомляє компанія.
Дивися повний текст «Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ на січень.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 19:40
«Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ на січень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ на січень.
Додано: Вів 26 січ, 2021 19:40
"7,22 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки)."
компенсируют цифрой "за доставку", о размере которой скромно умолчали.
"«Нафтогаз Украины», начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков": т.н. поставщики = дочки Нафтогаза.
Ставь ценник сколько хочешь, "дочки" завышают на 1 грн. и - вуаля ))
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