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«Нафтогаз» оприлюднив
ціни на газ на січень

«Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ на січень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:40

«Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ на січень

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє компанія.

Дивися повний текст «Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ на січень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:40

"7,22 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки)."
компенсируют цифрой "за доставку", о размере которой скромно умолчали.

"«Нафтогаз Украины», начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков": т.н. поставщики = дочки Нафтогаза.
Ставь ценник сколько хочешь, "дочки" завышают на 1 грн. и - вуаля ))
Марта
 
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