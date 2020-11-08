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У Криму продали "Коктебель"
за 1,5 млн доларів

У Криму продали "Коктебель" за 1,5 млн доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:53

У Криму продали "Коктебель" за 1,5 млн доларів

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні дані опубліковані на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

Дивися повний текст У Криму продали \"Коктебель\" за 1,5 млн доларів.
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