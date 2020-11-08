Відповідні дані опубліковані на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.
Дивися повний текст У Криму продали \"Коктебель\" за 1,5 млн доларів.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 23:53
У Криму продали "Коктебель" за 1,5 млн доларів
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Дивися повний текст У Криму продали \"Коктебель\" за 1,5 млн доларів.
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