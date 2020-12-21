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Криптовалютні ферми залишили
без світла мільйони людей в...

Криптовалютні ферми залишили без світла мільйони людей в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:53

Криптовалютні ферми залишили без світла мільйони людей в...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Ірану звинувачу криптовалютні ферми у масовому відключенні електроенергії в країні. Більша частина столиці Тегерана та інших великих міст, включаючи Мешхед, Тебріз і Урмію, неодноразово залишалися без світла.

Дивися повний текст Криптовалютні ферми залишили без світла мільйони людей в Ірані.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:53

Делов то - руки отрубить и на кол майнеров посадить, чтоб другим не повадно было.
agcsc
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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